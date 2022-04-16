Пиоли — третий тренер в истории «Милана», с которым команда шесть раз подряд не пропустила

«Милан» обыграл «Дженоа» в матче 33-го тура чемпионата Италии — 2:0. Это шестая подряд игра миланской команды в серии А без пропущенных голов.

Как сообщает Opta, главный тренер Стефано Пиоли стал всего третьим специалистом в истории «Милана», при котором команда не пропускала как минимум в шести играх лиги подряд в одном сезоне.

Ранее таковыми успехами отметились Фабио Капелло (дважды в сезоне-1993/94: семь и девять матчей) и Нерео Рокко (семь раз в сезоне-1971/72).