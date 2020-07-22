«Пиоли — тот самый человек для «Милана». Мальдини доволен продлением контракта с тренером
05:55
Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини доволен продлением контракта с главным тренером Стефано Пиоли. Специалист подписал новое двухлетнее соглашение.
— Стефано сделал шаг, чтобы стать главным тренером в очень трудное время, — цитирует Football Italia Мальдини. — Мы всегда говорили, что потребуется некоторое время, чтобы увидеть результаты его работы. Мы увидели доказательства того, что качество и профессионализм всегда окупаются. Стефано — тот самый человек, который руководит командой, которую мы хотим: успешной, молодой и голодной.
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