Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини доволен продлением контракта с главным тренером Стефано Пиоли. Специалист подписал новое двухлетнее соглашение.

— Стефано сделал шаг, чтобы стать главным тренером в очень трудное время, — цитирует Football Italia Мальдини. — Мы всегда говорили, что потребуется некоторое время, чтобы увидеть результаты его работы. Мы увидели доказательства того, что качество и профессионализм всегда окупаются. Стефано — тот самый человек, который руководит командой, которую мы хотим: успешной, молодой и голодной.