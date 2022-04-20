Пиоли считает, что после вылета из Кубка Италии «Милан» сможет полностью сосредоточиться на серии А

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после поражения от «Интера» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии высказал недовольство по поводу незасчитанного гола его команды.

«Мы хотели победить, но не добились этого, нам определенно противостоял сильный соперник. Я не думаю, что игра была достойна 3-0, но «Интер» забил в нужное время», — сказал Пиоли Mediaset.

«Они забили раньше, у нас были шансы отыграться. Естественно, если бы счет стал 2:1, это был бы другой матч и придал бы нам больше импульса, так что это был трудный момент. Когда ты пропускаешь три мяча, это значит, что соперник играл более качественно, и мы допустили ошибки. Мы хотели выйти в финал, но сейчас у нас отличная возможность проявить себя и выложиться по полной в чемпионской гонке серии А, потому что у нас есть все, что нужно, чтобы пройти весь путь.

Отмененный гол? Посмотрите на реакцию Хандановича. Он даже не жаловался. Назовите мне вратаря, который не отреагировал бы на пропущенный мяч, если бы игрок «Милана» закрыл ему обзор. Вместо этого он ничего не делал, соперники жаловались только на игру рукой, которой даже не было", — цитирует Football Italia Пиоли.

В финале Кубка Италии «Интер» сыграет с победителем пары «Фиорентина» — «Ювентус». Счет после первого матча — 1:0 в пользу туринцев.