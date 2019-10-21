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Пиоли считает, что «Милан» заслужил победу в матче с «Лечче»

01:30
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал ничейный результат в матче 8-го тура чемпионата Италии с «Лечче» (2:2).

— В таких играх «Милан» обязан побеждать, — цитирует специалиста La Gazzetta dello Sport. —  В команде собраны качественные игроки, нужно продолжать работать, чтобы добиваться результата.

Мы заслуживали победы, но щедрость и большое количество ошибок в позиционных атаках привели к тому, что мы потеряли два очка. Самое важное — это то, что команда к новым принципам игры.

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Милан — Лечче

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