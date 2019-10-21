Пиоли считает, что «Милан» заслужил победу в матче с «Лечче»
01:30
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал ничейный результат в матче 8-го тура чемпионата Италии с «Лечче» (2:2).
— В таких играх «Милан» обязан побеждать, — цитирует специалиста La Gazzetta dello Sport. — В команде собраны качественные игроки, нужно продолжать работать, чтобы добиваться результата.
Мы заслуживали победы, но щедрость и большое количество ошибок в позиционных атаках привели к тому, что мы потеряли два очка. Самое важное — это то, что команда к новым принципам игры.
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