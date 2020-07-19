Пиоли считает, что «Милан» вышел на более высокий уровень

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал разгромную победу над «Болоньей» (5:1) в матче 34-го тура чемпионата Италии.

— Команда наслаждается, — приводит слова специалиста Football Italia. — Это видно по тренировкам, по матчам, по тому, как игроки проводят вместе время. «Болонья» — непростая команда, игра означает, что мы верим в то, что делаем. Еще не достигли своей цели, поэтому нужно продолжать в том же духе.

Мы хорошо поработали во время паузы, но главное — это менталитет. Мы стали командой, которая верит в то, что делает, благодаря этому стали работать лучше.

Раньше мы не могли обыграть тех, кто выше в турнирной таблице, но недавно победили «Лацио» и «Ювентус». Это говорит о том, что мы вышли на более высокий уровень.