Пиоли считает, что «Милан» находится на правильном пути

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Лацио» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата Италии.

— На мой взгляд, команда совершенствуется, — цитирует Пиоли Football Italia. — Конечно, было важно выиграть, но действовали неплохо. Немного рисковали, чтобы создавать моменты, считаю, что сейчас мы на правильном пути. Все, что можем делать, это продолжать совершенствоваться в этом направлении. Я видел команду, которая упорно боролась в течение 95 минут. Она не опускала голову.

Мы все еще совершаем много ошибок при владении мячом, но уже не боимся ошибаться. Можем чего-то достичь, если у нас есть дух единства, сотрудничества, работы друг с другом в команде.

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Милан — Лацио