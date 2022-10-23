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Сегодня, 09:48

Пиоли считает, что «Милан» мог лучше сыграть против «Монцы»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу команды в матче 11-го тура серии А против «Монцы» (4:1).

«Я доволен выступлением, доволен качеством игры, но было непросто. Мы сыграли хорошо, но могли и лучше. Пора думать о следующем матче. Нам надо выигрывать там, чтобы сохранить шансы на дальнейшее продолжение борьбы», — цитирует Пиоли pianetamilan.it.

После 11 туров серии А «Милан» идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 26 очков.

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Основные источники исследования

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обе забьют - да

25%

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Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
ФК Милан
ФК Монца
Стефано Пиоли
0
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 10 8 2 0 25-9 26
2
 Милан 11 8 2 1 24-11 26
3
 Аталанта 10 7 3 0 16-6 24
4
 Рома 10 7 1 2 13-9 22
5
 Лацио 10 6 3 1 21-5 21
6
 Удинезе 10 6 3 1 19-10 21
7
 Интер 11 7 0 4 22-17 21
8
 Ювентус 11 5 4 2 17-7 19
9
 Салернитана 11 3 4 4 13-16 13
10
 Сассуоло 10 3 3 4 12-12 12
11
 Торино 10 3 2 5 8-12 11
12
 Эмполи 11 2 5 4 9-15 11
13
 Фиорентина 11 2 4 5 11-16 10
14
 Монца 11 3 1 7 10-19 10
15
 Специя 11 2 3 6 9-20 9
16
 Лечче 10 1 5 4 9-12 8
17
 Болонья 10 1 4 5 10-17 7
18
 Верона 10 1 2 7 9-19 5
19
 Кремонезе 10 0 4 6 9-21 4
20
 Сампдория 10 0 3 7 5-18 3
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21.10 21:45
Ювентус – Эмполи
 4 : 0
22.10 16:00
Салернитана – Специя
 1 : 0
22.10 19:00
Милан – Монца
 4 : 1
22.10 21:45
Фиорентина – Интер
 3 : 4
23.10 13:30
Удинезе – Торино
 - : -
23.10 16:00
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