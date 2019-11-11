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Пиоли считает, что «Милан» играл не хуже «Ювентуса»

02:17
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:1) в матче 12-го тура чемпионата Италии.

— Мы действовали как минимум на равных с нашим соперником, если не лучше, — цитирует Пиоли Football Italia. — Но если не трансформировать моменты в голы, приходится расплачиваться. В каждой игре стараемся найти возможность получить преимущество, в этот раз решили сыграть плотно.

Мы должны продолжать работать и совершенствоваться. Наше нынешнее положение недостойно «Милана», это должно держать нас в напряжении и сосредоточении. Я вижу улучшения каждый день, видел их в последних матчах, так как мы ни в чем не уступали «Лацио» или «Ювентусу». Мы должны понимать, что на этом уровне каждый мяч может быть решающим.

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Ювентус — Милан

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