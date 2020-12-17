Пиоли расстроен, что «Милан» пропускает много голов

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался по поводу матча 12-го тура серии А с «Дженоа» (2:2).

«Сложная ничья на сложном поле. Мы могли бы пойти вперед в первом тайме и матч бы изменился в тактическом плане. Мы сделали все, чтобы достичь этого результаты. Пропустили два гола... Мы вообще слишком много пропускаем. Сложная игра, мы до конца пытались выиграть, но, к сожалению, не вышло», — цитирует Пиоли DAZN.

«Милан» с 28 очками продолжает лидировать в чемпионате Италии, «Дженоа» — в зоне вылета.