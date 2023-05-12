Пиоли рассказал об ожиданиях от предстоящего матча «Милана» со «Специей»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал об ожиданиях от предстоящего матча со «Специей».

«Это будет матч за очень важные три очка. Но также и как ступенька перед ответным матчем Лиги чемпионов против «Интера». Нам надо будет сыграть решительно и аккуратно, потому что мы видели, что «Специя» может очень хорошо играть», — цитирует Пиоли ITASportPress.

Встреча состоится завтра, 13 мая. Начало — в 19.00 мск.