Пиоли рассказал об ожиданиях от предстоящего матча «Милана» со «Специей»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал об ожиданиях от предстоящего матча со «Специей».
«Это будет матч за очень важные три очка. Но также и как ступенька перед ответным матчем Лиги чемпионов против «Интера». Нам надо будет сыграть решительно и аккуратно, потому что мы видели, что «Специя» может очень хорошо играть», — цитирует Пиоли ITASportPress.
Встреча состоится завтра, 13 мая. Начало — в 19.00 мск.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|34
|26
|5
|3
|70-23
|83
|
2
|Ювентус
|34
|20
|6
|8
|52-28
|66
|
3
|Лацио
|34
|19
|7
|8
|52-26
|64
|
4
|Интер
|34
|20
|3
|11
|62-35
|63
|
5
|Милан
|34
|17
|10
|7
|55-39
|61
|
6
|Аталанта
|34
|17
|7
|10
|56-41
|58
|
7
|Рома
|34
|17
|7
|10
|45-33
|58
|
8
|Болонья
|34
|12
|10
|12
|43-44
|46
|
9
|Торино
|34
|12
|10
|12
|36-39
|46
|
10
|Монца
|34
|12
|10
|12
|42-45
|46
|
11
|Удинезе
|34
|11
|13
|10
|45-41
|46
|
12
|Фиорентина
|34
|12
|10
|12
|45-40
|46
|
13
|Сассуоло
|34
|12
|8
|14
|41-50
|44
|
14
|Эмполи
|34
|9
|11
|14
|31-44
|38
|
15
|Салернитана
|34
|7
|14
|13
|42-56
|35
|
16
|Лечче
|34
|7
|10
|17
|28-41
|31
|
17
|Верона
|34
|7
|9
|18
|28-51
|30
|
18
|Специя
|34
|5
|12
|17
|28-56
|27
|
19
|Кремонезе
|34
|4
|12
|18
|31-59
|24
|
20
|Сампдория
|34
|3
|8
|23
|20-61
|17
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.05
|21:45
|
Лацио – Лечче
|- : -
|13.05
|16:00
|
Салернитана – Аталанта
|- : -
|13.05
|19:00
|
Специя – Милан
|- : -
|13.05
|21:45
|
Интер – Сассуоло
|- : -
|14.05
|13:30
|
Верона – Торино
|- : -
|14.05
|16:00
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|14.05
|16:00
|
Монца – Наполи
|- : -
|14.05
|19:00
|
Болонья – Рома
|- : -
|14.05
|21:45
|
Ювентус – Кремонезе
|- : -
|15.05
|21:45
|
Сампдория – Эмполи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|19
|
|
Булай Диа
Салернитана
|15
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|20
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|32
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|25
|1
|0
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