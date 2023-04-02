Пиоли рассказал о настрое «Милана» на матч с «Наполи»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал об ожиданиях от матча 28-го тура серии А с «Наполи».

«Я думаю, мы можем попробовать сыграть с «Наполи» от первого номера, несмотря на все качества «Наполи». В этот раз мы можем сыграть как «Милан», в Лиге чемпионов будет другая история», — сказал Пиоли на пресс-конференции.

Матч «Наполи» — «Милан» запланирован на 2 апреля. Начало — в 21.45 мск. Миланцы идут на 4-м месте в турнирной таблице, а неаполитанский клуб продолжает лидировать.