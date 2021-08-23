Пиоли рассказал, когда Ибрагимович сможет сыграть за «Милан»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, когда вернется нападающий Златан Ибрагимович.

39-летний футболист восстанавливается после травмы колена. Он перенес операцию.

«Ибрагимович чувствует себя лучше, но он пока не тренируется с командой. Будет важна следующая неделя. Он приступит к работе с мячом в нормальном ритме. Если все пойдет, как мы рассчитываем, ждем его возвращения после сентябрьских матчей сборных», — цитирует Пиоли пресс-служба «Милана».

Сегодня, 23 августа, «Милан» сыграет с «Сампдорией» во втором туре серии А. Начало — в 21.45 (мск).