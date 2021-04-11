Пиоли прокомментировал удаление Ибрагимовича в матче с «Пармой»
Главный тренер «Мила» Стефано Пиоли высказался об удалении форварда Златана Ибрагимовича в матче 30-го тура серии А с «Пармой» (3:1).
«Златан сказал мне, что обсуждал некоторые моменты с судьей, но не проявлял неуважения и не оскорблял его. С судьей я не говорил, но знаю, что последнее, что Златан, как он утверждает, сказал арбитру: «Тебе что, все равно, что я хочу сказать?» — цитирует Пиоли Sky Sport Italia.
39-летний швед был удален на 60-й минуте игры.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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