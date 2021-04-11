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Пиоли прокомментировал удаление Ибрагимовича в матче с «Пармой»

08:56
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Главный тренер «Мила» Стефано Пиоли высказался об удалении форварда Златана Ибрагимовича в матче 30-го тура серии А с «Пармой» (3:1).

«Златан сказал мне, что обсуждал некоторые моменты с судьей, но не проявлял неуважения и не оскорблял его. С судьей я не говорил, но знаю, что последнее, что Златан, как он утверждает, сказал арбитру: «Тебе что, все равно, что я хочу сказать?» — цитирует Пиоли Sky Sport Italia.

39-летний швед был удален на 60-й минуте игры.

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