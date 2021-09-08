Пиоли прокомментировал реакцию Симона Кьера в эпизоде с сердечным приступом Эриксена

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о действиях защитника команды Симона Кьера в ситуации с сердечным приступом Кристиана Эриксена во время матча сборной Дании против Финляндии (0:1) на Евро-2020.

«Очень переживал за Кристиана, и то, что там присутствовал Кьер больше вовлекло меня во все случившееся. То, что сделал Симон, не было обычным делом. Я не сомневался в его человеческих качествах, но тем не менее его реакция была невероятной.

Я уже думал о худшем. Мы много об этом говорили, но сейчас не обсуждаем, так как ему (Кьеру) нужно отойти от случившегося с его лучшим другом», — цитирует Пиоли Calciomercato.com.

12 июня 2021 года во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии у игрока датской сборной Кристиана Эриксена случилась остановка сердца, он потерял сознание. Первым на помощь пришел Кьяер. После — врачам пришлось приводить Эриксена в чувство на протяжении девяти минут, в том числе делая искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. Кристиана унесли на носилках с поля, прикрывая флагами, и отправили в госпиталь.