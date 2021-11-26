Пиоли продлил контракт с «Миланом»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2023 года с продления до 2024 года, сообщает сайт клуба.

Ранее появлялась информация, что в год тренер будет получать 3 миллиона евро плюс бонусы.

Пиоли возглавляет «Милан» с октября 2019 года. В этом сезоне команда набрала 32 очка и идет на втором месте в серии А.