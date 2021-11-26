Пиоли продлил контракт с «Миланом»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2023 года с продления до 2024 года, сообщает сайт клуба.
Ранее появлялась информация, что в год тренер будет получать 3 миллиона евро плюс бонусы.
Пиоли возглавляет «Милан» с октября 2019 года. В этом сезоне команда набрала 32 очка и идет на втором месте в серии А.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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