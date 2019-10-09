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Пиоли прибыл в офис «Милана» для подписания контракта

12:39
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Стефано Пиоли прибыл в офис «Милана», сообщает Football Italia. Указано, что он подпишет двухлетний контракт и станет главным тренером команды. Ранее клуб уволил Марко Джампаоло.

Официальное объявление о контракте ожидается около 14.00 по московскому времени. Указано, что зарплата специалиста составит 1,5 миллиона в год, но в случае попадания в следующем сезоне она составит два миллиона.

До этого, по данным СМИ, основным кандидатом был Лучано Спаллетти, но он не смог договориться о расторжении контракта с «Интером», который продолжает действовать, несмотря на увольнение.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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