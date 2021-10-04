Пиоли подвел итоги матча «Милана» с «Аталантой»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победный матч 7-го тура чемпионата Италии с «Аталантой» (3:2).

«Милан» на самом деле отлично играл — с должной интенсивностью, энергией и качеством. Это отличный конец серии сложных матчей. «Милан» прогрессирует, как в Лиге чемпионов, так и в серии А, поэтому нам нужно продолжать в том же духе.

«Аталанта» всегда доставляла нам большие проблемы. Они неплохо играют на уровне Лиги чемпионов, поэтому, имея возможность выступать с ними на одном уровне и выигрывая у них, мы действительно добиваемся прогресса», — цитирует Пиоли Football Italia.

«Милан» с 19 баллами занимает 2-е место в турнирной таблице, «Аталанта» — на 8-й строчке с 11 баллами.