Пиоли остался доволен игрой «Милана» в матче серии А с «Кальяри»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли оценил игру команды в матче против «Кальяри» (1:0) в 30-м туре серии А. Победный гол на 60-й минуте забил Исмаэль Беннасер.

«Важная победа для нас, сейчас ведь каждая игра важна. Соперник был тем, кто может создавать проблемы и разрушать. Нужно было забивать второй гол. Но главное, что игроки действовали вместе и не пропустили. Мы отлично поработали», — цитирует Пиоли La Gazzetta Dello Sport.

«Милан» с 66 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущего на второй строчке «Наполи» на три очка. «Кальяри» с 25 очками — на 17-й строчке.