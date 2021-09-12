Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Пиоли — о возвращении Ибрагимовича: «У него внутри есть огонь»

22:22
Теги:

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 3-го тура чемпионата Италии с «Лацио» (2:0).

«Мы хотели показать, что «Милан» может хорошо играть на топ-уровне, и сегодня мы сыграли более качественно, чем «Лацио», так что победа заслуженная.

Ибрагимович не играл четыре месяца, так что я рад, что он забил. Он станет еще сильнее в следующих матчах. У него внутри есть огонь, это видно по тому, как он сражается на тренировках и в матчах и всегда пытается добиться максимального результата. Когда ты так работаешь, то не ощущаешь свой возраст", — цитирует Пиоли Football Italia со ссылкой на DAZN.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Дина Аверина показала автомобиль, который вручали чемпионам Олимпиады в Токио
Грандиозное возвращение Трусовой и Косторной. Обратный переход от Плющенко к Тутберидзе сработал
Финал US Open: Даниил Медведев — Новак Джокович, время начала матча и где смотреть
ПСБ открыл первый в Чувашской Республике Центр уличного баскетбола международного класса
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд