Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 3-го тура чемпионата Италии с «Лацио» (2:0).

«Мы хотели показать, что «Милан» может хорошо играть на топ-уровне, и сегодня мы сыграли более качественно, чем «Лацио», так что победа заслуженная.

Ибрагимович не играл четыре месяца, так что я рад, что он забил. Он станет еще сильнее в следующих матчах. У него внутри есть огонь, это видно по тому, как он сражается на тренировках и в матчах и всегда пытается добиться максимального результата. Когда ты так работаешь, то не ощущаешь свой возраст", — цитирует Пиоли Football Italia со ссылкой на DAZN.