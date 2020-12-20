Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли оценил мяч, забитый его командой в начале матча 13-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло» (2:1). Автором гола стал нападающий Рафаэл Леан, отправивший мяч в сетку ворот спустя 6,2 секунды после стартового свистка, что стало новым рекордом серии А.

«Мы отрабатываем быстрые розыгрыши мяча с центра поля, у нас есть четыре или пять вариантов, — цитирует тренера Footballl Italia. — Мы хотим сразу показать серьезный настрой, потому что в последних нескольких матчах нам чего-то не хватало. Хвалю Чалханоглу, Браима Диаса и Леана за верные движения в этом эпизоде, — сказал Пиоли.