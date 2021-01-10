Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 17-го тура чемпионата Италии против «Торино» (2:0).

«Признаюсь, это выступление меня совсем не удивило. Я знаю этих ребят и ожидал, что они дадут такой ответ после поражения «Ювентусу». Первый тайм был превосходным, особенно с точки зрения качества. Во второй половине мы неизбежно оказались под давлением соперника.

Мы знали, что, если Златан сдаст заключительный тест на тренировке, он будет готов провести несколько минут. Его мышечная травма уже позади, так что посмотрим, сможет ли он принять участие в Кубке Италии. Златан уникален, мы надеемся как можно быстрее привести его в форму», – приводит слова Пиоли DAZN.