Пиоли — о 40-летии Ибрагимовича: «Он может играть вечно»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о форварде команды Златане Ибрагимовиче, которому сегодня, 3 октября, исполнилось 40 лет.
«Не знаю, сколько лет еще Златан будет играть. Но исходя из того, что я вижу: энтузиазм и желание тренироваться, могу уверенно сказать, что Ибрагимович может играть вечно.
Он может быть не на 100 процентов готов к некоторым играм, но его страсть к футболу невероятна. Если бы я мог подарить ему подарок, то я продлил бы его карьеру на как можно более долгий срок», — цитирует Пиоли AS.
40-летний Ибрагимович играет в «Милане» с 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года. В этом сезоне из-за травмы швед провел лишь одну игру в серии А, забив 1 гол.
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