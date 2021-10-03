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Пиоли — о 40-летии Ибрагимовича: «Он может играть вечно»

13:20
Златан Ибрагимович. Фото Reuters
Златан Ибрагимович. Фото Reuters
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о форварде команды Златане Ибрагимовиче, которому сегодня, 3 октября, исполнилось 40 лет.

«Не знаю, сколько лет еще Златан будет играть. Но исходя из того, что я вижу: энтузиазм и желание тренироваться, могу уверенно сказать, что Ибрагимович может играть вечно.

Он может быть не на 100 процентов готов к некоторым играм, но его страсть к футболу невероятна. Если бы я мог подарить ему подарок, то я продлил бы его карьеру на как можно более долгий срок», — цитирует Пиоли AS.

40-летний Ибрагимович играет в «Милане» с 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года. В этом сезоне из-за травмы швед провел лишь одну игру в серии А, забив 1 гол.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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Виктория Кравченко все материалы автора

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