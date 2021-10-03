Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о форварде команды Златане Ибрагимовиче, которому сегодня, 3 октября, исполнилось 40 лет.

«Не знаю, сколько лет еще Златан будет играть. Но исходя из того, что я вижу: энтузиазм и желание тренироваться, могу уверенно сказать, что Ибрагимович может играть вечно.

Он может быть не на 100 процентов готов к некоторым играм, но его страсть к футболу невероятна. Если бы я мог подарить ему подарок, то я продлил бы его карьеру на как можно более долгий срок», — цитирует Пиоли AS.

40-летний Ибрагимович играет в «Милане» с 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года. В этом сезоне из-за травмы швед провел лишь одну игру в серии А, забив 1 гол.