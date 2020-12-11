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Пиоли не ожидал, что «Милан» потерпит лишь одно поражение за 19 матчей

09:58
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о выступлениях его команды в сезоне-2020/21.

«Россонери» потерпели одно поражение за 19 матчей нынешнего сезона.

— Когда сезон начинался, я верил в своих игроков, — приводит Football Italia слова Пиоли. — У нас качественный подбор футболистов, но я, конечно же, не ожидал настолько успешных результатов. Нам удается полностью выкладываться в матче, забывать о прошедшей игре и переходить к следующей. Это наше сильное качество.

«Милан» вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в своей группе, набрав 13 очков. Кроме того, команда лидирует после 10 туров чемпионата Италии, имея отрыв от ближайшего преследователя — «Интера» — в 5 очков.

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