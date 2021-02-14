Пиоли назвал заслуженным поражение «Милана» от «Специи»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Специи» (0:2) в матче 22-го тура чемпионата Италии.

«Милан» обязательно должен отреагировать на это, и мы это сделаем. «Специя» выиграла по делу, это наше первое заслуженное поражение в сезоне. Нам не хватило качества и интенсивности, поэтому соперники вполне справедливо воспользовались преимуществом. Это будет ценный урок для всех нас.

Всю игру нам было непросто, ничего не работало, включая мои решения и игру футболистов. Очевидно, «Милан» не таков, и мы должны доказать это в следующем туре», — цитирует Пиоли Football Italia.

После этой встречи «Милан» с 49 очками сохраняет первое место в турнирной таблице, но у «Интера» (47 очков), есть игра в запасе.