Пиоли: «Милану» нужно усиливать состав, если мы хотим бороться за скудетто и добиться успеха в Лиге чемпионов»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 37-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:0).
«В Лиге чемпионов мы выступили на порядок лучше, чем от нас ожидали. Однако нельзя сказать подобного о результатах в чемпионате. Впервые за долгое время нам пришлось вести борьбу сразу в двух больших турнирах. Не секрет, что нам чего-то не хватало. Например, основного голкипера, который был травмирован на протяжении пяти месяцев.
Если мы хотим бороться за скудетто, а также снова добиться успеха в Лиге чемпионов, нам нужно усиливать состав в летнее трансферное окно. Нам нужны исключительно качественные футболисты, способные поднять уровень команды. Я не беспокоюсь о возрасте потенциальных новичков», – приводит слова Пиоли La Gazetta dello Sport.
За тур до конца чемпионата «Милан» (67 очков) занимает 4-е место в турнирной таблице серии А. Красно-черные уже не опустятся ниже четвертой строчки, таким образом, они гарантировали себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Ювентус» располагается на 7-й строчке – 59 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|37
|27
|6
|4
|75-28
|87
|
2
|Лацио
|37
|21
|8
|8
|58-30
|71
|
3
|Интер
|37
|22
|3
|12
|70-42
|69
|
4
|Милан
|37
|19
|10
|8
|61-42
|67
|
5
|Аталанта
|37
|18
|7
|12
|61-46
|61
|
6
|Рома
|37
|17
|9
|11
|48-37
|60
|
7
|Ювентус
|37
|21
|6
|10
|55-33
|59
|
8
|Торино
|37
|14
|11
|12
|42-40
|53
|
9
|Фиорентина
|37
|14
|11
|12
|50-42
|53
|
10
|Монца
|37
|14
|10
|13
|46-47
|52
|
11
|Болонья
|37
|13
|12
|12
|50-47
|51
|
12
|Удинезе
|37
|11
|13
|13
|47-47
|46
|
13
|Сассуоло
|37
|12
|9
|16
|46-58
|45
|
14
|Эмполи
|37
|10
|13
|14
|37-47
|43
|
15
|Салернитана
|37
|9
|15
|13
|48-60
|42
|
16
|Лечче
|37
|8
|12
|17
|31-43
|36
|
17
|Специя
|37
|6
|13
|18
|30-60
|31
|
18
|Верона
|37
|7
|10
|20
|30-56
|31
|
19
|Кремонезе
|37
|4
|12
|21
|34-69
|24
|
20
|Сампдория
|37
|3
|10
|24
|24-69
|19
|26.05
|21:45
|
Сампдория – Сассуоло
|2 : 2
|27.05
|16:00
|
Салернитана – Удинезе
|3 : 2
|27.05
|16:00
|
Специя – Торино
|0 : 4
|27.05
|19:00
|
Фиорентина – Рома
|2 : 1
|27.05
|21:45
|
Интер – Аталанта
|3 : 2
|28.05
|13:30
|
Верона – Эмполи
|1 : 1
|28.05
|16:00
|
Болонья – Наполи
|2 : 2
|28.05
|16:00
|
Монца – Лечче
|0 : 1
|28.05
|19:00
|
Лацио – Кремонезе
|3 : 2
|28.05
|21:45
|
Ювентус – Милан
|0 : 1
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|25
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|21
|
|
Булай Диа
Салернитана
|16
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Петр Зелиньски
Наполи
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Руан Трессолди
Сассуоло
|22
|1
|9
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|23
|1
|6
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|31
|1
|6