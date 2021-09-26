Пиоли: «Милан» становится по-настоящему зрелой командой»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о составе команды.

«Жду с нетерпением, когда у нас появится глубина состава, ведь клуб здорово постарался, чтобы мне было из кого выбирать.

Нам опять пришлось помучиться, но в итоге — очередная победа, а это знак того, что мы реально сильны ментально. Без этого в раздевалке никак нельзя, невозможно всегда доминировать над соперником. Мы становимся по-настоящему зрелой командой", — приводит слова Пиоли Football Italia.

25 сентября «Милан» победил «Специю» в матче 6-го тура чемпионата Италии (2:1).

«Милан» лидирует в турнирной таблице. За шесть туров команда набрала 16 очков.