Пиоли: «Милан» становится по-настоящему зрелой командой»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о составе команды.
«Жду с нетерпением, когда у нас появится глубина состава, ведь клуб здорово постарался, чтобы мне было из кого выбирать.
Нам опять пришлось помучиться, но в итоге — очередная победа, а это знак того, что мы реально сильны ментально. Без этого в раздевалке никак нельзя, невозможно всегда доминировать над соперником. Мы становимся по-настоящему зрелой командой", — приводит слова Пиоли Football Italia.
25 сентября «Милан» победил «Специю» в матче 6-го тура чемпионата Италии (2:1).
«Милан» лидирует в турнирной таблице. За шесть туров команда набрала 16 очков.
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Дополнительная информация:
https://football-italia.net/pioli-hails-milan-mental-strength-and-maldini-future/
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