Пиоли или Раньери могут сменить Спаллетти на посту главного тренера сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти может покинуть свой пост, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, возможными кандидатами на замену являются Стефано Пиоли и Клаудио Раньери.

6 июня Италияв в первом матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 уступила Норвегии (0:3). Команда занимает четвертое место в группе I. 9 июня итальянцы сыграют дома с Молдавией.

Контракт Спалетти со сборной Италии рассчитан до 31 июля 2026 года. Он возглавляет команду с 1 сентября 2023 года.