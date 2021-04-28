Пиоли будет уволен из «Милана», если команда не попадет в Лигу чемпионов

Стефано Пиоли может быть уволен с поста главного тренера «Милана», сообщает La Gazzetta dello Sport. Руководители «россонери» могут принять такое решение, если команда по итогам сезона не пробьется в Лигу чемпионов.

В понедельник «Милан» крупно, со счетом 0:3, проиграл «Лацио» и опустился со второй позиции в турнирной таблице серии А на пятую.

Отметим, что Стефано Пиоли стал главным тренером «Милана» осенью 2019 года.