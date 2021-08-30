Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Петржела: «Переход в «Милан» для Алексея Миранчука — это хороший вариант!»

20:44
Теги:

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал интерес «Милана» к российскому полузащитнику Алексею Миранчуку

По данным источника, «Милан» сделал официальное предложение по россиянину. При этом отмечается, что клуб из Бергамо вряд ли согласится продать его. Также «Милан» рассматривает и другие варианты — Адам Унас («Наполи») и Жуниор Мессиас («Кротоне»).

«Переход в «Милан» для Алексея — хороший вариант. Не знаю, согласится ли «Атланта» на его переход. Вопрос, может быть, в деньгах, не знаю. Почему бы и нет, если на хороших условиях, то могут отдать», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

25-летний Алексей Миранчук в текущем сезоне провел два матча за «Аталанту» в серии А. Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Проценко сравнил смертность от COVID-19 у привитых и непривитых россиян
Как антироссийский парад в Киеве превратился в позор организаторов шоу
Как день рождения человека влияет на его любовь и карьеру
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд