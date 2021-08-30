Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал интерес «Милана» к российскому полузащитнику Алексею Миранчуку

По данным источника, «Милан» сделал официальное предложение по россиянину. При этом отмечается, что клуб из Бергамо вряд ли согласится продать его. Также «Милан» рассматривает и другие варианты — Адам Унас («Наполи») и Жуниор Мессиас («Кротоне»).

«Переход в «Милан» для Алексея — хороший вариант. Не знаю, согласится ли «Атланта» на его переход. Вопрос, может быть, в деньгах, не знаю. Почему бы и нет, если на хороших условиях, то могут отдать», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

25-летний Алексей Миранчук в текущем сезоне провел два матча за «Аталанту» в серии А. Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.