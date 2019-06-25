Петраки назначен на пост спортивного директора "Ромы"

"Рома" объявила о назначении Джанлуки Петраки на пост спортивного директора клуба.

Контракт с Петраки рассчитан на три года, сообщает пресс-служба римлян. Функционер вступит в должность с 1 июля 2019 года.

Ранее 50-летний итальянец занимал аналогичный пост в "Торино".

Предыдущий спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи покинул клуб в марте 2019 года, его сменил Фредерик Массара, который отработал три месяца.