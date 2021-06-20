Пессина впервые забил за Италию в официальном матче

Полузащитник «Аталанты» Маттео Пессина впервые забил гол в составе сборной Италии в официальном матче. Он отличился в игре Евро-2020 против Уэльса.

На 39-й минуте футболист замкнул передачу Марко Верратти со штрафного. Теперь у него в активе три гола за национальную команду. Два предыдущих он забил в товарищеском матче против Сан-Марино (7:0).

Пессина проводит свой второй матч на Евро-2020. Ранее он вышел на замену в матче со Швейцарией (3:0) на 87-й минуте.