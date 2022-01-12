Первый тренер Миранчука: «Алексей доказал, что достоин основы «Аталанты». Гасперини не пожалеет, если даст ему больше времен»

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, высказался об игре 26-летнего россиянина в матче 21-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» (6:2).

«Алексей снова доказал, что достоин выходить в основном составе «Аталанты», — приводит слова Воронкова Sport24. — Я очень рад за Миранчука и за то, что он отличился результативными передачами в матче с «Удинезе». Это наглядно демонстрирует недооценку со стороны тренерского штаба «Аталанты» или недопонимание между главным тренером и игроком. Считаю, что Гасперини что-то недосматривает или просто не хочет замечать. Любому игроку надо давать больше времени, чтобы он смог раскрыться и показать все свои возможности, если ты на него рассчитываешь. Если бы Алексей был никакой, его бы уже давно отпустили, но здесь происходит обратное».

Тренер выразил надежду, что в скором времени у полузащитника все наладится в команде.

«Если нет, то Миранчуку надо уходить. Сейчас Алескей потянет любой клуб Италии. Он готов играть и без команды точно не останется. Ему, как и любому игроку, очень важно игровое время и доверие тренера — только так он сможет поверить в себя. Поэтому, если они так и не найдут общий язык с Гасперини, ему нужно уходить в команду, где будет гарантия игрового времени» , — сказал он.

По мнению Воронкова, Миранчуку не подходит стиль игры Гасперини.

«Мне кажется, Гасперини ждал от Миранчука чего-то большего. Думал, что Алексей будет отрабатывать на каждой части поля и подойдет под его философию. Но это не так, ему не подходит такой стиль игры. А тренер уперся и придерживается своей философии, поэтому, наверное, в этом у них есть какие-то точки несоприкосновения. Гасперини не пожалеет, если даст Алексею больше времени. В предстоящей встрече с «Интером» Миранчука надо выпускать минимум на тайм. Алексей готов играть с грандами мирового футбола, а не только с аутсайдерами. Желаю ему удачи и поскорее разобраться со сложившейся ситуацией. Очень надеюсь, что Миранчук будет чаще радовать нас своей игрой», — заявил тренер.

В нынешнем сезоне Миранчук забил один мяч и отдал две результативные передачи в 13 матчах за «Аталанту». Контракт полузащитника с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 11 миллионов евро.