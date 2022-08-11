Первый тренер Миранчука: «Алексей не хотел оставаться в «Аталанте». Они не находят общего языка с Гасперини»
Первый тренер полузащитника Алексея Миранчука Александр Воронков прокомментировал новость о то, что футболист перешел в «Торино» на правах аренды из «Аталанты».
«Это была тайна, покрытая мраком. Сначала Гасперини заблокировал переход. Я знаю, что сам Алексей не хотел оставаться в «Аталанте». Они не находят общего языка как тренер — игрок, игрок — тренер. Я рад, что он перешел в «Торино», потому для него это очередной этап. Алексей не проявил себя в «Аталанте», потому что давалось мало времени. Как-то он буксовал на месте.
В первых трех играх Миранчук забил три гола и отдал голевую. Потом тенденция пошла хуже, потому что потом в игровом смысле его начали поддушивать. Он держался молодцом, выдержал это испытание. Думаю, что в «Торино» будет улучшение всех действий и игры. Я рад этому переходу», — сказал Воронков «Чемпионату».
26-летний Миранчук выступал за «Аталанту» с сентября 2020 года, на его счету 9 голов и 7 результативных передач в 56 матчах за бергамасков.
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|Милан
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3
|Наполи
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4
|Ювентус
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5
|Лацио
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6
|Рома
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7
|Фиорентина
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8
|Аталанта
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9
|Верона
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10
|Торино
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11
|Сассуоло
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|0-0
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12
|Удинезе
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13
|Болонья
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|0-0
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14
|Эмполи
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|0-0
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15
|Сампдория
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|0-0
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16
|Специя
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|0-0
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17
|Салернитана
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|0-0
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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20
|Монца
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
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Ювентус – Сассуоло
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