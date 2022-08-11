Первый тренер Миранчука: «Алексей не хотел оставаться в «Аталанте». Они не находят общего языка с Гасперини»

Первый тренер полузащитника Алексея Миранчука Александр Воронков прокомментировал новость о то, что футболист перешел в «Торино» на правах аренды из «Аталанты».

«Это была тайна, покрытая мраком. Сначала Гасперини заблокировал переход. Я знаю, что сам Алексей не хотел оставаться в «Аталанте». Они не находят общего языка как тренер — игрок, игрок — тренер. Я рад, что он перешел в «Торино», потому для него это очередной этап. Алексей не проявил себя в «Аталанте», потому что давалось мало времени. Как-то он буксовал на месте.

В первых трех играх Миранчук забил три гола и отдал голевую. Потом тенденция пошла хуже, потому что потом в игровом смысле его начали поддушивать. Он держался молодцом, выдержал это испытание. Думаю, что в «Торино» будет улучшение всех действий и игры. Я рад этому переходу», — сказал Воронков «Чемпионату».

26-летний Миранчук выступал за «Аталанту» с сентября 2020 года, на его счету 9 голов и 7 результативных передач в 56 матчах за бергамасков.