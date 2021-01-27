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Первый день Кокорина в «Фиорентине». Видео

11:46
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Фиорентина» опубликовала в клубном Twitter видеообзор первого дня российского форварда Александра Кокорина в новой команде. Сегодня о его переходе было объявлено официально. Ранее футболист выступал за «Спартак».

Сегодня в 19.00 по московскому времени пройдет презентация игрока. Футболист ответит на вопросы журналистов.

В новом клубе Кокорин будет выступать по 91-м номером. Свой первый матч форвард может провести в пятницу в 20-м туре чемпионата Италии в гостях с «Торино».

На данный момент «фиалки» занимают 12-е место в серии А с 21 очком.

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