Первый день Кокорина в «Фиорентине». Видео
11:46
«Фиорентина» опубликовала в клубном Twitter видеообзор первого дня российского форварда Александра Кокорина в новой команде. Сегодня о его переходе было объявлено официально. Ранее футболист выступал за «Спартак».
?? Kokorin's first day as a Viola ?#ForzaViola ? #Fiorentina pic.twitter.com/A1mk85QuZj— ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) January 27, 2021
Сегодня в 19.00 по московскому времени пройдет презентация игрока. Футболист ответит на вопросы журналистов.
В новом клубе Кокорин будет выступать по 91-м номером. Свой первый матч форвард может провести в пятницу в 20-м туре чемпионата Италии в гостях с «Торино».
На данный момент «фиалки» занимают 12-е место в серии А с 21 очком.
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