Первые кадры с Ибрагимовичем после возвращения в «Милан»

«Милан» в своем официальном Twitter опубликовал фотографии нападающего Златана Ибрагимовича с футболкой итальянского клуба в руках.

38-летний форвард вернулся в клуб, цвета которого защищал с 2010 по 2012 год. Его контракт рассчитан до лета 2020 года с возможностью продления на год.

Ибрагимович может провести первый матч за «Милан» с 2012 года уже 6 января в матче против «Сампдории».