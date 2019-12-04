«Перуджа» выбила «Сассуоло» в Кубке Италии

В матче 1/16 финала Кубка Италии «Сассуоло» уступил «Перудже» (1:2).

В составе «Перуджи» забивали Паскуале Маццокки и Ханс Николусси Квалилья В следующем раунде победителям предстоит сыграть с «Наполи».

Кубок Италии

1/16 финала

«Сассуоло» — «Перуджа» — 1:2 (0:2)

Голы: Маццокки, 10 (0:1). Николусси Кавилья, 17 (0:2). Бурабия, 82 (1:2).

«Сассуоло»: Руссо, Пелузо, Трипальделли (Рожериу, 58), Мерт Мюлдюр, Пиччинини (Пеллегрини, 86), Бурабия, Обианг, Данкан, Маццителли (Джуричич, 58), Траоре, Распадори.

Предупреждения: Бурабия, 73. Рожериу, 88. Пеллегрини, 90+2.

Судья: Соцца (Италия).

4 декабря. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».