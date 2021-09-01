Перотти расторгнет контракт с «Фенербахче» и перейдет в «Дженоа»

Нападающий «Фенербахче» Диего Перотти договорился о расторжении контракт с турецким клубом. Он вернется в Италию, где заключит соглашение с «Дженоа», пишет журналист Николо Скира.

В минувшем сезоне на счету 33-летнего игрока четыре матча в чемпионате Турции, в которых он забил три гола.

Осенью 2020 года сообщалось об интересе к аргентинцу со стороны московского «Спартака», также футболиста предлагали «Зениту» из Санкт-Петербурга.