Перотти расторгнет контракт с «Фенербахче» и перейдет в «Дженоа»
Нападающий «Фенербахче» Диего Перотти договорился о расторжении контракт с турецким клубом. Он вернется в Италию, где заключит соглашение с «Дженоа», пишет журналист Николо Скира.
В минувшем сезоне на счету 33-летнего игрока четыре матча в чемпионате Турции, в которых он забил три гола.
Осенью 2020 года сообщалось об интересе к аргентинцу со стороны московского «Спартака», также футболиста предлагали «Зениту» из Санкт-Петербурга.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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