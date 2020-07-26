Перотти может перейти из «Ромы» в клуб из ОАЭ

Полузащитник «Ромы» Диего Перотти может продолжить карьеру в ОАЭ, утверждает итальянский журналист Николо Скира в Twitter. 32-летним аргентинцем интересуется «Аль-Шабаб».

Перотти выступает за «Рому» с начала 2016 года. В нынешнем сезоне на его счету 24 матча и 4 мяча.

Также из Италии в Эмираты может проследовать хавбек «Сампдории» Гастон Рамирес. 29-летний уругваец интересен «Аль-Айну».

В сезоне-2019/20 Рамирес принял участие в 25 встречах и отметился 7 мячами.