«Интер» не отпустит Зоммера в «Галатасарай»

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио опроверг слухи о том, что вратарь Янн Зоммер мог перейти в «Галатасарай».

«Янн Зоммер не был близок к переходу в «Галатасарай». Ничего конкретного не произошло, он наш вратарь, и я рассчитываю, что он останется», — приводит журналист Фабрицио Романо в соцсети X слова Аузилио.

36-летний швейцарец с 2023 года выступает за «Интер». Его действующий контракт рассчитан до 2026 года.

В сезоне-2024/25 Зоммер сыграл в 53 матчах во всех турнирах и пропустил 55 мячей при 22 играх на ноль.