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19 июля 2025, 07:47

«Интер» не отпустит Зоммера в «Галатасарай»

Евгений Козинов
Корреспондент

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио опроверг слухи о том, что вратарь Янн Зоммер мог перейти в «Галатасарай».

«Янн Зоммер не был близок к переходу в «Галатасарай». Ничего конкретного не произошло, он наш вратарь, и я рассчитываю, что он останется», — приводит журналист Фабрицио Романо в соцсети X слова Аузилио.

36-летний швейцарец с 2023 года выступает за «Интер». Его действующий контракт рассчитан до 2026 года.

В сезоне-2024/25 Зоммер сыграл в 53 матчах во всех турнирах и пропустил 55 мячей при 22 играх на ноль.

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Янн Зоммер
Футбол
ФК Галатасарай
ФК Интер (Интернационале)
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4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 19:30 Интер – Монца - : -
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