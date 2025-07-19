«Интер» не продаст Тюрама

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио заявил, что миланский клуб не будет продавать нападающего Маркуса Тюрама этим летом.

«Маркус Тюрам не продается этим летом. Абсолютно никаких шансов», — приводит журналист Фабрицио Романо в соцсети X слова Аузилио.

27-летний француз имеет действующий контракт до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Тюрам забил 18 голов и сделал 9 голевых передач в 50 матчах во всех турнирах.