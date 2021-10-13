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Перишич должен пойти на существенное снижение зарплаты, если хочет остаться в «Интере»

13 октября, 23:18
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Полузащитник «Интера» Иван Перишич может покинуть миланский клуб следующим летом. Руководство миланского клуба требует, чтобы хорват согласился на существенное понижение зарплаты, если он хочет остаться в команде, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сейчас 32-летний вингер зарабатывает 5 миллионов евро за сезон. «Интер» требует, чтобы эта сумма снизилась до 3 миллионов.

Летом 2022 года истекает срок контракта хавбека, и продлевать его стороны пока не планируют.

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Иван Шитик все материалы автора

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