Перенесший остановку сердца во время матча игрок «Фиорентины» Бове выписан из больницы

Полузащитник «Фиорентины» Эдоардо Бове выписан из больницы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

22-летний итальянец перенес операцию по имплантации дефибриллятора после того, как пережил остановку сердца 1 декабря во время матча против «Интера». Согласно регламенту серии А, футболист не сможет выступать в чемпионате, пока с момента имплантации дефибриллятора прошло менее шести месяцев.

Бове был арендован «Фиорентиной» у «Ромы» летом 2024 года. В текущем сезоне на его счету 14 матчей, в которых он забил гол и сделал 4 результативные передачи.