Бове — о своем состоянии после остановки сердца: «Со мной все хорошо. До встречи на футбольном поле!»
Перенесший остановку сердца полузащитник «Фиорентины» Эдоардо Бове рассказал о своем состоянии после того, как его выписали из больницы.
22-летний футболист потерял сознание в первом тайме матча 14-го тура чемпионата Италии с «Интером», который проходил 1 декабря. Позже в больнице полузащитник пришел в сознание. Он перенес остановку сердца и эпилептический припадок.
«Неприятный эпизод, произошедший в матче «Фиорентина» — «Интер», продемонстрировал мне, что футбол — это гораздо больше, чем матч, чемпионат или карьера. Футбол — это сообщество людей, связанных одной страстью, которые разделяют моменты радости, эмоций, гнева, разочарования и страданий. И именно это помогло мне понять, насколько настоящий этот вид спорта и насколько мы все едины. И от всего сердца благодарю вас всех за любовь и поддержку, которую вы мне оказали! У меня все хорошо, это самое главное! До скорой встречи... На футбольном поле!» — приводит слова Бове журналист Николо Скира в своих соцсетях.
10 декабря Бове успешно перенес операцию по установке дефибриллятора, а через несколько дней его выписали из больницы. Согласно регламенту серии А, футболист не сможет выступать в чемпионате, пока с момента имплантации дефибриллятора прошло менее шести месяцев.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Аталанта
|16
|12
|1
|3
|39-17
|37
|
2
|Наполи
|16
|11
|2
|3
|24-11
|35
|
3
|Фиорентина
|15
|9
|4
|2
|28-11
|31
|
4
|Интер
|14
|9
|4
|1
|34-15
|31
|
5
|Лацио
|15
|10
|1
|4
|30-17
|31
|
6
|Ювентус
|16
|6
|10
|0
|26-12
|28
|
7
|Болонья
|15
|6
|7
|2
|21-18
|25
|
8
|Милан
|15
|6
|5
|4
|24-16
|23
|
9
|Удинезе
|16
|6
|2
|8
|19-25
|20
|
10
|Торино
|16
|5
|4
|7
|17-20
|19
|
11
|Эмполи
|16
|4
|7
|5
|14-16
|19
|
12
|Рома
|16
|4
|4
|8
|18-23
|16
|
13
|Дженоа
|16
|3
|7
|6
|13-24
|16
|
14
|Лечче
|16
|4
|4
|8
|10-27
|16
|
15
|Комо
|16
|3
|6
|7
|18-28
|15
|
16
|Верона
|16
|5
|0
|11
|21-39
|15
|
17
|Парма
|16
|3
|6
|7
|23-28
|15
|
18
|Кальяри
|16
|3
|5
|8
|15-26
|14
|
19
|Монца
|16
|1
|7
|8
|14-21
|10
|
20
|Венеция
|16
|2
|4
|10
|15-29
|10
|13.12
|22:45
|
Эмполи – Торино
|0 : 1
|14.12
|17:00
|
Кальяри – Аталанта
|0 : 1
|14.12
|20:00
|
Удинезе – Наполи
|1 : 3
|14.12
|22:45
|
Ювентус – Венеция
|2 : 2
|15.12
|14:30
|
Лечче – Монца
|2 : 1
|15.12
|17:00
|
Болонья – Фиорентина
|1 : 0
|15.12
|17:00
|
Парма – Верона
|2 : 3
|15.12
|20:00
|
Комо – Рома
|2 : 0
|15.12
|22:45
|
Милан – Дженоа
|0 : 0
|16.12
|22:45
|
Лацио – Интер
|- : -
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|12
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|10
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|9
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Лукас Бельтран
Фиорентина
|4
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|4
|И
|К
|Ж
|
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Сулейман Исак Туре
Удинезе
|9
|2
|2
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|15
|1
|4
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|12
|1
|3