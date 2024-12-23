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Сегодня, 22:40

Перенесший остановку сердца Бове присутствовал на матче «Фиорентины» с «Удинезе»

Алина Савинова
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Полузащитник «Фиорентины» Эдоардо Бове находился на скамейке запасных во время матча команды против «Удинезе» в 17-м туре серии А.

Игра прошла в понедельник, 23 декабря, на стадионе «Артемио Франки» и завершилась поражением хозяев со счетом 1:2.

Бове впервые наблюдал за игрой фиолетовых со скамейки запасных после того, как перенес остановку сердца в матче с «Интером» 1 декабря. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Фиорентина» получила на это специальное разрешение.

10 декабря 22-летний полузащитник перенес операцию по установке дефибриллятора, а через несколько дней его выписали из больницы. Согласно регламенту серии А, футболист не сможет выступать в чемпионате, пока с момента имплантации дефибриллятора прошло менее шести месяцев.

Футбол
ФК Удинезе
ФК Фиорентина
Эдоардо Бове
Серия А
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«Фиорентина» уступила «Удинезе» в домашнем матче серии А
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Аталанта 17 13 1 3 42-19 40
2
 Наполи 17 12 2 3 26-12 38
3
 Интер 15 10 4 1 40-15 34
4
 Лацио 17 11 1 5 32-24 34
5
 Фиорентина 16 9 4 3 29-13 31
6
 Ювентус 17 7 10 0 28-13 31
7
 Болонья 16 7 7 2 23-18 28
8
 Милан 16 7 5 4 25-16 26
9
 Удинезе 17 7 2 8 21-26 23
10
 Рома 17 5 4 8 23-23 19
11
 Эмполи 17 4 7 6 16-19 19
12
 Торино 17 5 4 8 17-22 19
13
 Дженоа 17 3 7 7 14-26 16
14
 Лечче 17 4 4 9 11-29 16
15
 Комо 16 3 6 7 18-28 15
16
 Верона 17 5 0 12 21-40 15
17
 Парма 17 3 6 8 23-33 15
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 Кальяри 17 3 5 9 16-28 14
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