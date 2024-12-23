Перенесший остановку сердца Бове присутствовал на матче «Фиорентины» с «Удинезе»

Полузащитник «Фиорентины» Эдоардо Бове находился на скамейке запасных во время матча команды против «Удинезе» в 17-м туре серии А.

Игра прошла в понедельник, 23 декабря, на стадионе «Артемио Франки» и завершилась поражением хозяев со счетом 1:2.

Бове впервые наблюдал за игрой фиолетовых со скамейки запасных после того, как перенес остановку сердца в матче с «Интером» 1 декабря. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Фиорентина» получила на это специальное разрешение.

10 декабря 22-летний полузащитник перенес операцию по установке дефибриллятора, а через несколько дней его выписали из больницы. Согласно регламенту серии А, футболист не сможет выступать в чемпионате, пока с момента имплантации дефибриллятора прошло менее шести месяцев.