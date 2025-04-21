Перенесенные из-за смерти папы римского матчи серии А пройдут 23 апреля

Матчи серии А, которые были перенесены из-за смерти папы римского Франциска, пройдут 23 апреля, сообщает пресс-служба лиги.

Изначально игры должны были состояться 21 апреля. Утром стало известно о смерти папы римского Франциска, ему было 88 лет.

Таким образом, в среду, 23 апреля, будут сыграны четыре матча — «Торино» — «Удинезе», «Кальяри» — «Фиорентина», «Дженоа» — «Лацио» и «Парма» — «Ювентус».