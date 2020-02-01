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Переход Жервинью в «Аль-Садд» сорвался по вине катарской стороны

21:14
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Трансфер нападающего Жервинью из «Пармы» в «Аль-Садд» не состоялся, поскольку катарский клуб не успел вовремя зарегистрировать документы в местной федерации футбола, сообщает Sky Sport Italia.

Как сказал тренер «Аль-Садда» Хави со слов руководства клуба, до закрытия трансферного окна оформить все документы не удалось, поэтому теперь клубу, чтобы заполнить оставшуюся вакансию легионера, придется искать свободного агента.

В то же время директор «Пармы» Алессандро Лукарелли утверждает, что итальянский клуб все документы отправил вовремя, и если и произошла задержка, то по вине катарской стороны. В данный момент «Парма» рассматривает возможность подачи апелляции в ФИФА, если выяснится, что причиной опоздания был не человеческий фактор, а какой-то технический сбой.

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