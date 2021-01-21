Переход Томори в «Милан» может состояться в ближайшие два дня

«Милан» может завершить сделку с «Челси» по защитнику Фикайо Томори в ближайшие дни, сообщает Sky Sports.

По информации источника, трансфер может завершиться в следующие 48 часов. Сообщается, что 23-летний англичанин вылетит на медосмотр в Италию в пятницу.

В сезоне-2020/21 Томори провел 4 матча за «Челси» и не отличился результативными действиями. «Милан» арендует игрока до конца сезона с опцией выкупа за 25 миллионов фунтов.