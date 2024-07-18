Переход Щенсны в «Аль-Наср» сорвался

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны не перейдет в «Аль-Наср», сообщает The Athletic.

По сведениям источника, трансфер 34-летнего поляка в саудовский клуб сорвался. Сторонам не удалось прийти к общему соглашению.

В минувшем сезоне Щенсны провел 35 матчей, в которых пропустил 30 мячей и 15 раз сыграл на ноль.