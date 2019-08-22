Переход Санчеса в «Интер» может сорваться
08:59
«Интер» и «Манчестер Юнайтед» могут не договориться о трансфере нападающего Алексиса Санчеса, сообщает ВВС.
Ранее миланский клуб планировал взять 30-летнего чилийца в аренду, а через год выкупить его контракт. Помешать переходу может высокая зарплат Санчеса — около 390 тысяч евро в неделю. Итальянцы готовы платить ему лишь половину от этой суммы, что не устраивает «МЮ».
В минувшем сезоне форвард провел 27 матчей в составе «Манчестера», отличившись двумя голами и четырьмя голевыми передачами.
Manchester United and Inter Milan are yet to reach an agreement over a deal for forward Alexis Sanchez.— BBC Sport (@BBCSport) August 22, 2019
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