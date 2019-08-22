Переход Санчеса в «Интер» может сорваться

«Интер» и «Манчестер Юнайтед» могут не договориться о трансфере нападающего Алексиса Санчеса, сообщает ВВС.

Ранее миланский клуб планировал взять 30-летнего чилийца в аренду, а через год выкупить его контракт. Помешать переходу может высокая зарплат Санчеса — около 390 тысяч евро в неделю. Итальянцы готовы платить ему лишь половину от этой суммы, что не устраивает «МЮ».

В минувшем сезоне форвард провел 27 матчей в составе «Манчестера», отличившись двумя голами и четырьмя голевыми передачами.