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Переход полузащитника «Ювентуса» Артура в «Валенсию» сорвался

Иван Шитик
Корреспондент
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Переход полузащитника «Ювентуса» Артура в «Валенсию» сорвался в последний момент, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Тем не менее, туринский клуб рассчитывает расстаться с 25-летним бразильцем до закрытия трансферного окна.

В прошлом сезоне Артур сделал 1 результативную передачу в 31 матче за «Ювентус». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 18 миллионов евро.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

Обе забьют - да

32%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.73

П1

15%

2.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
ЦСКА

Ф2(0)

21%

1.90

Обе забьют - да

26%

1.70

ТБ 2.5

25%

1.86
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1(-1.5)

19%

1.51

ИТБ1 (2.5)

14%

1.57

Обе забьют - да

11%

1.62
Артур Энрике Рамос ди Оливейра Мело (Артур)
ФК Валенсия
ФК Ювентус
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Лацио 3 2 1 0 5-2 7
2
 Торино 3 2 1 0 4-2 7
3
 Милан 3 2 1 0 7-3 7
4
 Рома 3 2 1 0 3-1 7
5
 Наполи 2 2 0 0 9-2 6
6
 Интер 3 2 0 1 6-4 6
7
 Ювентус 3 1 2 0 4-1 5
8
 Специя 3 1 1 1 3-5 4
9
 Сассуоло 3 1 1 1 3-5 4
10
 Аталанта 2 1 1 0 3-1 4
11
 Фиорентина 2 1 1 0 3-2 4
12
 Удинезе 3 1 1 1 4-5 4
13
 Верона 2 0 1 1 3-6 1
14
 Болонья 3 0 1 2 2-5 1
15
 Эмполи 2 0 1 1 0-1 1
16
 Салернитана 2 0 1 1 0-1 1
17
 Сампдория 2 0 1 1 0-2 1
18
 Лечче 2 0 0 2 1-3 0
19
 Кремонезе 3 0 0 3 3-6 0
20
 Монца 3 0 0 3 2-8 0
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26.08 19:30
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26.08 21:45
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27.08 19:30
Ювентус – Рома
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27.08 21:45
Милан – Болонья
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