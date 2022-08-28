Переход полузащитника «Ювентуса» Артура в «Валенсию» сорвался

Переход полузащитника «Ювентуса» Артура в «Валенсию» сорвался в последний момент, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Тем не менее, туринский клуб рассчитывает расстаться с 25-летним бразильцем до закрытия трансферного окна.

В прошлом сезоне Артур сделал 1 результативную передачу в 31 матче за «Ювентус». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 18 миллионов евро.